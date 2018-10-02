Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97808
ALTIN
232.905
DOLAR
6.0049
STERLİN
7.7896
EURO
6.9279
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Pille ısı yayan kumaş otomobilleri de ısıtacak
Pille ısı yayan kumaş otomobilleri...

Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nce, Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu gönderildi.

Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nce, Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu gönderildi.

02 Ekim 2018 Salı 14:15
12 Okunma
Endonezya'daki depremzedelere 2 bin uyku tulumu

DÜZCE

Endonezya'daki deprem ve sonrasındaki tsunami felaketi nedeniyle Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nce bölgeye 2 bin uyku tulumu gönderildi.

Merkezin lojistik deposundan uyku tulumlarının yüklendiği tırlar, bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kanber, yaptığı açıklamada, Endonezya'da büyük bir yıkım olduğunu söyledi.

Bölgede büyük bir afetin söz konusu olduğunu vurgulayan Kanber, Türk Kızılayı'nın anında harekete geçtiğini kaydetti.

Kanber, Endonezya'da Kızılay ekibinin bulunduğunu aktararak, "Battaniye, yatak, uyku tulumu, mutfak seti, gıda kolisi gibi birçok malzemeden oluşan büyük bir sevkiyat söz konusu olacak inşallah." dedi.

Uyku tulumlarının Ankara'ya, oradan da uçakla Endonezya'ya ulaştırılacağını dile getiren Kanber, "Akşam ve gündüz olmak üzere iki sevkiyat yaptık. Tırlarımıza 2 bin uyku tulumunu yükledik. Endonezya'daki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Dün geceden beri sevkiyatlarımız sürüyor. Bu tır ikinci sevkiyatımız. Bundan sonra da Genel Müdürlüğümüz ve devlet yetkililerimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıBatı Karadeniz Bölge Afet Yönetim MerkeziEndonezya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
TSK'dan Münbiç hattında 54'üncü devriye faaliyeti
TSK'dan Münbiç hattında 54'üncü devriye faaliyeti
Yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı
Yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı
9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcu taşındı
9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcu taşındı
Foça'da denize sızan akaryakıt temizlendi
Foça'da denize sızan akaryakıt temizlendi
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı
Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması
Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması
'3'ü bir arada uygulaması'na günde 95 bin başvuru
'3'ü bir arada uygulaması'na günde 95 bin başvuru

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ