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Emniyetten sürücülere 'kış lastiği' bilgilendirmesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili sürücülere bilgi verildi.

Emniyetten sürücülere 'kış lastiği' bilgilendirmesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili sürücülere bilgi verildi.

30 Kasım 2018 Cuma 16:01
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Emniyetten sürücülere 'kış lastiği' bilgilendirmesi

EDİRNE

Edirne'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili polis ekipleri sürücülere bilgi verdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok noktada, ticari taksi, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve tır sürücülerine yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgilendirildi. Ekipler, yabancı uyruklu sürücülere de uygulamayı anlattı.

Sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler aktaran polis ekipleri, mevsimine göre lastik kullanımı ile ilgili broşür de dağıttı.

Ekiplerden bilgi alan tır sürücüsü Erkan Koçan, yaptığı açıklamada henüz kış lastiklerini takmadığını belirterek, "Kış lastiği hem kendi can güvenliğim hem de diğer sürücülerin güvenliği için önemli. Polisin yaptığı bilgilendirmeyi memnuniyetle karşılıyoruz, teşekkür ederiz." dedi.

Bulgaristan'dan gelen otobüs sürücüsü Yusuf Süleymanov da, "Polis ekipleri bizi daha önce uyarmıştı. Kış lastiklerimiz taktık, kış şartlarına hazırız. Polisin uygulamadan önce bilgilendirme yapması sürücüler için önemli." açıklamasında bulundu.

Minibüs sürücüsü Özgür Geçen ise trafik güvenliği için tüm sürücülerin kış lastiği kullanması gerektiğini belirterek, "Tüm ticari araçlar kış lastiği kullanmalıdır. Kış lastiği kullanılmadığı zaman, araçlarda kayma, trafiği aksatma ve yolda kalma gibi sorunlar ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Kış lastiği takma zorunluluğu

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıyan araçların kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek.

Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
EmniyetKış Yastiği
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