Emniyet için 'sanal devriye' atıyorlar

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, "İnternetin, sosyal medyanın tansiyonunu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında tutuyoruz." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, "İnternetin, sosyal medyanın tansiyonunu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz." dedi.

İnternet kullanımının artmasıyla sanal dünyada işlenen suçların tür ve sayısı da arttı.

Ortaya çıkan tablo, suç ve suçlulara karşı internet ortamının takip ve denetimini zorunlu hale getirdi.

Bu amaçla EGM bünyesinde 2011'de Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kuruldu.

Dairede görevli personel, internetin suçlulardan arındırılması için 7 gün 24 saat "devriye hizmeti"nde bulunuyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet kullanımının 2000'li yılların başından itibaren arttığını belirterek, Türkiye'nin dünya internet kullanımı sıralamasında 18. sırada bulunduğunu ifade etti.

Sanal devriyeyle şüpheliler deşifre ediliyor

İnternet kullanımının artmasıyla sanal dünyada işlenen suçların da çoğaldığına dikkati çeken Erdoğan, bu alanı denetlemek için "sanal devriye hizmeti" yürüttüklerini anlattı.

Erdoğan, terör örgütlerinin propagandasını yapan internet siteleri ile sosyal medya hesapları başta olmak üzere uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis, çocuğun cinsel istismarı, banka kartı dolandırıcılığı ve kritik sistemlere erişme girişimi gibi suçları işleyen şüphelileri deşifre etmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Devriye hizmeti o dönemlerde yapılıyor olsaydı..."

Türkiye'de tamamen sosyal medya üzerinden koordine edilen Gezi ve Kobani olayları gibi bazı "acı tecrübelerin" yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Bu şekilde bir takip veya devriye hizmeti o dönemlerde yapılıyor olsaydı belki olaylar o boyutlara gelmeden engelleme şansımız olacaktı. İnternetin, sosyal medyanın tansiyonunu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, sanal devriye hizmetinin, suç türlerine göre 11 ayrı masada görevlendirilen 100 personel tarafından "Siber Tansiyon" programı kullanılarak verildiğini söyledi.

Suç unsuru bulunan bir paylaşımın tespit edilmesiyle başlayan süreci anlatan Erdoğan, paylaşımı yapan hesabın kullanıcı adının, gerçek kimliğinin ve adresinin tespit edilerek ilgili birimlere iletildiğini, daha sonra bu kişilere operasyon düzenlendiğini bildirdi.

"Siber suçtan 600 kişi tutuklandı"

Bilişim suçlarından yasa dışı bahis konusuna da değinen Erdoğan, "2018 yılı içerisinde yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında yaklaşık 30 milyon lira ele geçirdik. Yine şahıslara 10 milyon liraya yakın idari para cezası kestik. Siber suçlarla mücadele kapsamında 250 civarında operasyon yapıldı. Bin 500 kişi yakalandı, 600'e yakını da tutuklandı." diye konuştu.

Özellikle yasa dışı bahiste yıllık yaklaşık 50 milyar liranın dolaşıma girdiğini tespit ettiklerini kaydeden Erdoğan, bu alanın suistimal edilmeye müsait olduğunu ve konuyla ilgili operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

İnternetten ruhsatsız silah satanlara operasyon

Öte yandan, internet üzerinden ruhsatsız silah ve av tüfeği satışı yaptıkları tespit edilen 58 şüphelinin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilde 15-16 Kasım tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 181 kişinin kimlik bilgisi sorgulanırken, 6 kişi hakkında işlem yapıldı, aranan 2 kişi yakalandı.

Ev, iş yeri, araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda, 142 av tüfeği, 18 ruhsatsız silah, 24 kuru sıkı tabanca, 81 av tüfeği fişeği ele geçirildi.