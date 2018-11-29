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EKPSS sonuçları ve kura ile memur alımı için tercihler başladı

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 7 Aralık'a kadar tercihleri alınacak.

EKPSS sonuçları ve kura ile memur alımı için tercihler başladı

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 7 Aralık'a kadar tercihleri alınacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:41
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EKPSS sonuçları ve kura ile memur alımı için tercihler başladı

ANKARA 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 7 Aralık'a kadar tercihleri alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak. Adayların, kadro tercihlerini yapabilmeleri için 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş, 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

Adaylar tercihlerini, 7 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. Tercih gönderme işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
EKPSSMemur
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