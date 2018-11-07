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Ekmekte israfı önleyecek önemli adım

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ekmek ve unlu mamuller gibi tüketim mallarının iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi.

Ekmekte israfı önleyecek önemli adım

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ekmek ve unlu mamuller gibi tüketim mallarının iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:36
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Ekmekte israfı önleyecek önemli adım

ANKARA

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi.

Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde 80'inden az olamayacak.

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan malların en fazla yüzde 5'i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip olan ve ekonomik gelişmede lokomotif görevi gören perakendeciliğin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarında yapılması yönünde önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte sektörün dinamik yapısı ile Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik koşullar dikkate alınarak Bakanlık tarafından sektöre yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle perakende işletmeler ile tedarikçiler karşısında üreticilerin korunmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve israfın önlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve ilgili kanunlar kapsamında azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'inin satılamadığı gerekçesiyle iade edilebileceği düzenlenerek hem üreticilerin korunması hem de israfın önlenmesi hedeflendi.

Diğer taraftan, ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler ile sınırlı kalmaması sağlanarak diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlendi.

Bu çerçevede, tedarikçiler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin tarifedeki azami fiyatın yüzde 85’inden, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler dışında kalan perakende işletmeler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin ise tarifedeki azami fiyatın yüzde 80’inden az olamayacağı hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamında örneğin tarife ile azami fiyatı 1 lira olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkmekIsraf
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