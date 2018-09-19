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Ekmek israfı geleneksel lezzetlerle önlenecek

Ekmek israfının önüne geçmek isteyen Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Antep mutfağına ait bayat ekmekle yapılan yemek, pasta ve tatlı tariflerinin yer aldığı kitap bastırdı.

Ekmek israfı geleneksel lezzetlerle önlenecek

Ekmek israfının önüne geçmek isteyen Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Antep mutfağına ait bayat ekmekle yapılan yemek, pasta ve tatlı tariflerinin yer aldığı kitap bastırdı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:37
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Ekmek israfı geleneksel lezzetlerle önlenecek

GAZİANTEP - Türkiye'de her gün milyonlarca ekmek çöpe giderken, gastronomi kenti Gaziantep'te bu durumun önüne geçmek isteyen Şahinbey Belediyesi, Antep mutfağına ait bayat ekmekle yapılan yemek, pasta ve tatlı tariflerinin yer aldığı kitap bastırarak vatandaşlara dağıtıyor.

Milli mücadele döneminde ellerinde kalan malzemelerle onlarca çeşit yemek yapan Gaziantepliler, bayat ekmeklerden başta omaç olmak üzere, bayat ekmek köftesi, biberli ekmek, gariban aşı, tuzlu, yoğurtlu ekmek oruğu çorbası, ekmek aşı, dövmeç, turşulu ekmek kızartması, tavada bayat ekmekli gözleme, bayat ekmekli patates köftesi, bayat ekmekli çiğ köfte, bayat ekmek kurabiyesi, fıstıklı bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek helvası, limonlu bayat ekmekli kek gbi pek çok yemek ve tatlı yapıyor.

Bu yemekler ile hem bayatlamış ekmekler çöpe atılmaktan kurtuluyor hem de aile ekonomisine ufak da olsa katkı sağlanıyor.

Ekmek israfının önüne geçmek isteyen Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun kutsal değerlerinden birisi, sofraların baş tacı olan ve "nimet" olarak adlandırılan ekmeğin aynı zamanda alın terini, paylaşmayı ve bereketi ifade ettiğini anımsattı.

Tahmazoğlu, Türkiye'de üretilen ekmeğin önemli bir kısmının gıda olarak tüketilmeden çöpe atıldığını veya hayvan yemi olarak kullanıldığını dile getirerek, milyonlarca insanın aç uyuduğu veya açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bir dünyada ekmeğin israf edilmesinin yürek yaralayan bir durum olduğunu belirtti.

Belediye olarak gastronomi kenti Gaziantep'te ekmek israfının önüne geçmek için çalışmalar yürüttüklerine değinen Tahmazoğlu, şunları dile getirdi:

"Ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması, sağlıklı muhafaza edilmesi, bayatlamayı önleyici tedbirlerin alınması, bayat ekmeklerin yemeklerde, tatlılarda ve salatalarda kullanılarak yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici ve toplumsal farkındalığı artırıcı çalışmaların yapılması uygun olacağını düşünüyoruz. Biz Kurtuluş Savaşı'nda, muhasara altında ekmek bulamayıp acı zerdali çekirdeğiyle un yapıp ekmek yapan bir ecdadın torunlarıyız."

46 çeşit yemek ve pasta yapılabiliyor

Ekmek israfının ciddi boyutta olduğunu anımsatan Tahmazoğlu, şöyle dedi:

"Biz de Şahinbey Belediyesi olarak ekmek israfının önüne geçilmesi, bunların değerlendirilmesine katkı sağlayalım istedik. Bayat ekmekle yapılan yemek, pasta, tatlı ve salata tariflerini içeren bir kitap hazırladık. Gördük ki 46 çeşit yemek ve pasta yapılabiliyor bayat ekmekle. Şimdi bu kitabımızı evlere, iş yerlerine ücretsiz olarak dağıtıyoruz. İstiyoruz ki ekmek gibi büyük bir nimet kesinlikle israf edilmesin. Ayet-i kerimede de 'Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez.' buyuruyor. Onun için ekmek gibi kutsal bir yiyeceğimizi israf etmemenin yolu olarak bunu bulduk. Şu ana kadar 75 bin tane dağıttık."

Tahmazoğlu, bayatlayan ve küflenen ekmeklerin hayvanlara yedirildiğine dikkati çekerek, bunun da hayvan sağlığı açısından sakıncaları olduğunu vurgulayarak, "Biz ekmek gibi insanlar için üretilen bir nimetin yine insanlar tarafından tüketilmesinden yanayız." dedi.

Tahmazoğlu, yenebilecek kadar ekmek alınması çağrısında bulunarak, "Şayet artmış ise bunun da bizim yemek kitabımızdaki tariflerden biri yapılarak yenilmesi, çöpe gitmemesi vatandaşlarımızdan en büyük istirhamımız. Kitabımızda yer verdiğimiz tarifler de Gaziantep yöresine ait, damak tadına uygun şekilde Gaziantepli aşçılarımız tarafından nazırlandı. Çok da beğeni topladı." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekmek Israfı
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