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Eğribel Tüneli'nde çıkışa 140 metre kaldı

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas-Giresun güzergahında bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünel, 140 metre boyunca yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak.

Eğribel Tüneli'nde çıkışa 140 metre kaldı

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas-Giresun güzergahında bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünel, 140 metre boyunca yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak.

22 Haziran 2018 Cuma 11:40
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Eğribel Tüneli'nde çıkışa 140 metre kaldı

GİRESUN -  İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas-Giresun güzergahında bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin tamamlanmasına 140 metre kaldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Temmuz ayında kazı çalışmalarının tamamlanması planlanan tünelde sol tüpte bir süre önce ışık göründü. Sağ tüpte devam eden çalışmalarda ise ışığın görünmesine 140 metre kaldı.

Temeli 2015 yılında atılan Eğribel Tüneli'nde şu ana kadar 11 bin 670 metrelik kazı çalışması yapıldı. Tünel inşaatıyla birlikte giriş 900 metre ve çıkış 870 metre olmak üzere toplamda bin 770 metre de bağlantı yolu yapılacak.

Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları dahil yapım işinin 31 Aralık 2018'de tamamlanması planlanıyor.

Zamandan tasarruf sağlanacak

Tünelin açılmasıyla birlikte Giresun'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında gidip gelen vatandaşlar, trafik güvenliği açısından daha rahat ve konforlu bir yolda seyahat edecek, kış aylarında yolun kapanması sıkıntısı da bertaraf edilmiş olacak.

Eğribel Tüneli'nin hizmete girmesiyle 2 bin 200 rakımlı tepedeki virajlar da ortadan kalkmış olacak. Bu sayede zamandan tasarruf edilerek yaklaşık yarım saatte aşılan Eğribel, tünelle 5 dakikada geçilecek.

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelin turizme de katkı sağlaması bekleniyor. Eğribel Tüneli'ne yaklaşık yarım saatlik mesafede yer alan Karadeniz yaylalarına, ulaşımın konforlu hale gelmesiyle daha kısa sürede seyahat edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eğribel TüneliIç AnadoluKaradeniz Bölgesi
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