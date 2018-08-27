Ege'de 183 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 183 düzensiz göçmenyakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı, Alaçatı Mahallesi Mersinli Koyu'nda 3 lastik bot tespit etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlarda Orta Afrika ile Irak, Filistin, Kongo, Senegal, Suriye ve çeşitli ülkelerden 139 düzensiz göçmen yakalandı.

Alev Adası önlerinde de lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, durdurdukları bottaki 21 Suriye, 10 Filistin ve 13 Irak uyruklu 44 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.