Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış

BALIKESİR

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ev ve fabrikanın duvarları kısmen çöktü, Burhaniye ilçesinde de bir çam ağacı devrildi.

Alınan bilgiye göre, bölgede 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki taş ve kerpiçten inşa edilmiş tarihi bir bina kısmen çöktü.

Tarihi binanın yola bakan tarafında çöken duvar nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması da olası bir faciayı önledi.

Görgü tanıkları, binanın kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisiyle büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirtti. Çöken binanın koruma altında bir yapı olduğu ve gerekli tespit çalışmalarının ardından molozların kaldırılacağı öğrenildi.

Edremit ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının bahçe duvarı da yağmur ve sert esen poyraz nedeniyle yıkıldı.

Altınoluk ve Doyran mahallelerinde incelemelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, ev ve fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saka, meydana gelen her iki olayda da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan, Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir çam ağacı da büyük bir gürültüyle Hürriyet Caddesi'ne devrildi.

Devrilen çam ağacı nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince parçalara ayrılan ağaç yoldan kaldırıldı.