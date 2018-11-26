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Düzensiz göçmenleri jandarma kurtardı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline gelen ve şiddetli sağanak nedeniyle mahsur kalan düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenleri jandarma kurtardı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline gelen ve şiddetli sağanak nedeniyle mahsur kalan düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
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Düzensiz göçmenleri jandarma kurtardı

ÇANAKKALE 

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline gelen ve şiddetli sağanak nedeniyle mahsur kalan düzensiz göçmenlerjandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü sahiline geldi.

Buradan Kumbağlar mevkisine ulaşan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre ve Afrika uyruklu 57 kişi şiddetli sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Midilli Adası'na geçmek için denize açılamayan düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerini arayıp yardım talebinde bulundu.

Bölgede arama çalışması başlatan Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri Kumbağlar mevkisinde buldu.

Buradan minibüslerle alınan 57 kişiye battaniye, yiyecek ve giyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçmenlerJandarma
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