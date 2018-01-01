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'Düzensiz göç'le mücadeleye yılbaşında da devam ettiler

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, düzensiz göçle mücadelesini yılbaşı gecesi de sürdürdü.

'Düzensiz göç'le mücadeleye yılbaşında da devam ettiler

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, düzensiz göçle mücadelesini yılbaşı gecesi de sürdürdü.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
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'Düzensiz göç'le mücadeleye yılbaşında da devam ettiler
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İZMİR

Düzensiz göçle mücadeleye gece gündüz demeden devam eden ve önceki yıllarda olduğu gibi 2017'de de çok sayıda hayat kurtaran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, ölümü göze alarak yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak amacıyla 2018'e ailelerinden uzakta denizde girdi.

Ege Denizi'nde arama kurtarma operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 109 Gemisi'nin personeli de 2017'nin son saatlerinde İzmir'in Dikili ilçesinden denize açılarak yılbaşı gecesi boyunca düzensiz göçle mücadele faaliyeti yürüttü.

Güneş Adası ve Çandarlı Körfezi açıklarında 24 saat esasına göre denetim gerçekleştiren TCSG 109 Gemisi personeli, özellikle gece artan yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yaptı.

Gece görüş kamerası ve su üstü radar kullanan gemi personeli, denizi tarayarak herhangi bir olumsuz duruma karşı "tetikte" bekledi.

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra su ürünleri avcılığı, kaçakçılık ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi faaliyetler yürüten gemi, 15 personeliyle yeni yılın ilk saatlerinde de bu görevine devam etti.

Sabaha kadar denetimlerini sürdüren personel, görevlerini gündüz mesai yapacak meslektaşlarına devretti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçMücadeleTürk Sahil Güvenlik
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