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Düzce'de fabrika yangını

Orman ürünleri fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de fabrika yangını

Orman ürünleri fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

11 Aralık 2018 Salı 09:42
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Düzce'de fabrika yangını

DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi D-100 kara yolu yakınındaki orman ürünleri fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürdü.

Yangına müdahale etmek isteyen Ümit Şahin ve Kerim Bektaş isimli işçiler dumandan etkilenerek fenalaştı. İşçiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında, fabrikanın depo bölümü büyük oranda hasar gördü. İşçilerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüzceFabrikaYangın
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