'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı

Adana'da 8 kilometre süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ekipler otomobilin bagajında yaptıkları aramada yaklaşık 100 şişe içki ele geçirdi.