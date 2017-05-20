DOLU YAĞIŞI ŞAŞIRTTI

ELAZIĞ Elazığ'da etkili dolu ve sağanak nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri ile üzüm bağlarında zarar meydana geldi. Kent genelinde dün gece etkili olan dolu ve sağanak biber, domates, kavun ve karpuz ekili alanlar, kayısı, erik, şeftali, elma bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu toplam 22 bin 500 dekarlık tarım arazisinde zarara yol açtı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, il genelinde gece saatlerinde meydana gelen dolu afeti nedeniyle toplan 22 bin 500 dekar alanda yüzde 40-80 hasar meydana geldiğini belirtti. Müdürlük olarak dolu afetinin yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Karahan, şunları söyledi: ''Dolu afetinden il merkezi ile birlikte hemen hemen tüm ilçelerimizdeki bazı tarım arazilerimiz etkilenmiştir. Özellikle kayısısı ile meşhur Baskil ilçemizde 21 köyde yaklaşık 10 bin dekar kayısı bahçesinde yüzde 60-80 oranında zarar meydana gelmiştir. Elazığ merkezine bağlı köylerde yaklaşık 8-10 bin dekarlık meyve ve sebze bahçelerinde zarar söz konusudur. Diğer ilçelerle birlikte dolu afetinden dolayı toplam 22 bin 500 dekar civarındaki tarım arazisinde zarar meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor.'' Dolunun etkili olduğu Yurtbaşı Beldesi Akmezra Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahgüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede gece şiddetli rüzgar ve sağanak sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını belirtti. Mahallenin sebze ve meyve yetiştiriciliği ile kentte öne çıktığını ve yetiştirdikleri ürünlerle bölgeye hitap ettiklerini ifade eden Şahgüneş, sabah kalkıp dolunun verdiği zararı gördüklerinde şoka uğradıklarını dile getirdi. Yaklaşık 2 bin dönümlük alanda bulunan meyve ağaçları ile sebze ekili alanların ve üzüm bağlarının zarara uğradığını belirten Şahgüneş, ''Şu anda kayısı, üzüm, şeftali, erik, karpuz, sebze her ne varsa yüzde 80 zarar görmüştür. Tam verimlilik çağına gelmişken kocaman fideler sanki böyle tırpanla biçilmiş gibi yerle bir olmuştur.'' dedi. AA