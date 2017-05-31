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Doktorla tartışan hastaya ilginç ceza

Osmaniye'de kendisiyle tartışan hastasından şikayetçi olan doktor, tartıştığı kişinin iki gün süreyle hastanede kendi yanında çalışması koşuluyla şikayetinden vazgeçti.

Doktorla tartışan hastaya ilginç ceza

Osmaniye'de kendisiyle tartışan hastasından şikayetçi olan doktor, tartıştığı kişinin iki gün süreyle hastanede kendi yanında çalışması koşuluyla şikayetinden vazgeçti.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:27
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Doktorla tartışan hastaya ilginç ceza

Osmaniye'de kendisiyle tartışan hastasından şikayetçi olan doktor, tartıştığı kişinin 2 gün süreyle hastanede kendi yanında çalışması koşuluyla şikayetinden vazgeçti.

Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli dahiliye doktoru Murat Burhan, sırasını beklemeden muayene olmak isteyen Adem Okur'u uyardı. Okur'un itiraz etmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Olayın ardından doktor Burhan, Emniyet Müdürlüğüne giderek Okur'dan şikayetçi oldu. Olaydan bir süre sonra Okur'un doktorun yanına giderek özür dilemesi üzerine Burhan, iki gün süreyle hastanede kendi yanında çalışması şartıyla şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.

Teklifi kabul eden Okur, iki gün süreyle hastanedeki dahiliye polikliniğinde doktor Burhan'ın yanında çalışarak muayeneye gelen hastalara yardımcı oldu.

Doktor Murat Burhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev yaptığı sırada istemediği bir durumla tartıştığı hastasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayın daha sonra tatlıya bağlandığını belirten Burhan, "Şeker hastası olan Adem Okur ile istemediğimiz bir şekilde tartıştık. Şikayetçi oldum. Hukuki süreç başladı ancak birkaç gün sonra Adem Okur'la yüz yüze geldik. Özür diledi. Ben de 2 gün poliklinikte bize yardımcı olması şartıyla şikayetimden vazgeçeceğimi ilettim. Kendisi de kabul etti. Tedavisine de başladık. Ceza olarak görmediğimiz bu durumla kendisini topluma daha faydalı hale getirdik diye düşünüyorum." dedi.

Adem Okur ise her şeyin bir anlık öfkeyle olduğunu ve daha sonra pişmanlık duyduğunu anlatarak, "İstemeden oldu. Tartışma sonrası emniyete götürdüler. İfademizi aldıktan sonra serbest bıraktılar. Hemşirelerin yardımıyla özür diledim. Sağ olsun doktor bey özrümüzü kabul ederek, 2 gün poliklinikte kendisine yardım etmemi istedi. Yaşadığı çalışma şartlarını gördüm. Çok pişmanım." diye konuştu.

AA

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OsmaniyeDoktorla Tartışan Hasta
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