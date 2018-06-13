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Doğu Karadeniz'de 107 bin ton hamsi avlandı

Doğu Karadeniz'de 2017'de 107 bin 186 ton hamsi avlandı.

Doğu Karadeniz'de 107 bin ton hamsi avlandı

Doğu Karadeniz'de 2017'de 107 bin 186 ton hamsi avlandı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:18
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Doğu Karadeniz'de 107 bin ton hamsi avlandı

TRABZON

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılında Türkiye'de avlanan deniz balıklarının yüzde 59'una karşılık gelen hamsinin yüzde 67,8'i Doğu Karadeniz'de avlandı.

Buna göre 2017 yılında Türkiye'de 158 bin 94 ton hamsi avlanırken bunun 107 bin 186 tonu Doğu Karadeniz'de gerçekleştirildi.

Türkiye'de 8 bin 248 ton olan mezgit avı, Doğu Karadeniz'de bir önceki yıla göre yüzde 35,2 azalarak 3 bin 656 ton olarak gerçekleşti. Palamut-torik ise Türkiye'de 7 bin 578 ton, Doğu Karadeniz'de bir önceki yıla göre yüzde 84,2 azalarak 3 bin 370 ton avlandı.

Ülke genelinde geçen yıl, 2 bin 843 tonu Doğu Karadeniz'de olmak üzere 8 bin 66 ton istavrit avlandı. Avlanan istavrit bir önceki yıla göre Türkiye'de yüzde 9, Doğu Karadeniz'de ise yüzde 42,4 azaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizHamsi
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