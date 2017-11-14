DOĞU AKDENİZ'DE BÜYÜK TATBİKAT

MUĞLA Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra ediliyor. Bugünkü faaliyetlerde ilk kez geniş kapsamlı müttefik Deniz Kuvvetleri unsurları ile çok sayıda milli kurum ve kuruluşun katılımıyla senaryo gereği Aksaz Limanı'nda meydana gelen deprem sonrasında afetzedeleri kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak denendi. Tatbikatın bugünkü kısmında Müttefik ülkeler Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afet Arama Ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Helikopteri ve Arama Kurtarma İhtisaslı personeli, İçişleri Bakanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Sağlık Bakanlığı seyyar hastanesi, Komuta Kontrol Aracı ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi yer aldı. Senaryo gereği Aksaz Limanı'nda meydana gelen depremde karada ve denizde kurtarma faaliyetleri icra edilen tatbikatın öğleden sonraki kısmında, deprem bölgesine insani yardımın deniz yoluyla gönderilmesi, kıyı emniyetinin sağlanması, sahilde arama kurtarma, insani yardım, havadan sıhhi tahliye ve afetzedelerin tahliyesini içeren bir afet ve acil duruma ilişkin fiili eğitimler gerçekleştirildi. "Görüntülü cihazlarla canlı araması" Aksaz Limanı'ndaki enkaz sahasında ise yine senaryo gereği yıkıntıların altında arama kurtarma köpekleri ve görüntülü cihazlarla canlı araması yapıldı. JAK arama kurtarma köpeği "İşlev" ve DAK canlı arama köpeği "Agar" tarafından yapılan aramalarda canlı tespiti yapılması üzerine bölgeye UMKE ekipleri giriş yaparak yaralı kurtarma çalışması yürüttü. Alanda SK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu ekipleri, yaşam tespit cihazı ile yıkıntılar arasında yapılan aramada canlı tespiti yapılarak, arama kamerası ile görüntülenen kolonlar arasında kalan yaralıya ulaşıp, müdahalede bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan seyyar hastaneye sevk edildi. JAK (Jandarma Arama Kurtarma), DAK (Deniz Arama Kurtarma) ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) ekiplerince yürütülen kurtarma ve arama çalışmalarını bölgeye gelen Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem de yakından takip etti. Depremde hasar gören binaların altında kalarak yaralanan ve ekipler tarafından kurtarılan yaralılardan bazıları ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Acil Yardım Timi tarafından alınarak, TCG Bayraktar gemisinde kurulan ameliyathanelerde cerrahi operasyonlar yapıldı. Bölgede Kızılayın kurduğu seyyar mutfak ve insani yardım çadırlarının da faaliyete geçmesiyle afetzedelere yemek ve malzeme yardımında bulunuldu. Senaryo gereği depremin ardından sağ olarak kurtarılan afetzedelerden sağlık kontrolleri yapılarak kayıtları tutulan ve sadece barınma ihtiyacı olduğu belirlenen 20 İngiliz afetzede ise bir botla tatbikata katılan İngiliz gemisine gönderildi. Tatbikatta son olarak meydana gelen afetin ardından su altında bir kişinin cesedinin olduğu belirlenince JAK ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Afetzedelerin bulunduğu yerde denize atlayan 3 kişilik JAK dalgıç timi, kaldırma balonu ile cesedi denizden çıkardı. Marmaris'in Aksaz ve Doğu Akdeniz bölgesinde 6 Kasım'da başlayan tatbikat, 16 Kasım'da sona erecek.