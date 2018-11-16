Diyarbakır merkezli terör operasyonu: 38 tutuklama

DİYARBAKIR

Diyarbakır merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 74 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İI Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde PKK/KCK mensuplarıyla hareket eden, propaganda yapan, örgüt üyelerinin sığınaklarda barınmasını kolaylaştıran, örgüte finans kaynağı ve eleman sağlayan, örgüt üyeleri arasında bilgi aktarımı gerçekleştiren ve güvenlik güçleriyle ilgili keşif ve istihbarat çalışması yaparak terör saldırılarına zemin hazırladıkları gerekçesiyle 93 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Dicle, Ergani, Çermik, Çüngüş, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçeleri ile Hakkari ve Elazığ'da jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla hava destekli düzenlenen "Bayrak-98 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak-3 Operasyonu"nda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 36'sı ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerle ilgili şu bilgiler bulunuyor:

"Şüpheliler arasında 7 mahalle muhtarı ile 18 Ağustos 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında patlayıcı yüklü aracı Elazığ'a götüren, 2 Eylül 2015'te Dicle ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 'Eylül Ergani' kod adlı terörist Murat Üçer'in yanında ve planlayıcıları arasında olan, 1 Mayıs 2016'da Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden olan, 10 Ekim 2016'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'i şehit eden 'Aras Cudi' kod adlı terörist Seyithan Günay'ı kendi aracıyla ilçeye götüren, 28 Haziran 2016'da Dicle Devlet Hastanesi yakınlarında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında aracı temin eden, 9 Eylül 2016'da Dicle-Hani yolu üzerinde ele geçirilen ve Dicle'de patlatılacak olan patlayıcı yüklü aracı getiren zanlılar yer alıyor."

Terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı.