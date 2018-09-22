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Diyarbakır'daki terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'daki terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:51
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Diyarbakır'daki terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 19 Eylül'de saat 21.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanan "Bayrak-91 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik-2 Operasyonu"nun 22 Eylül'de saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 pil, 150 metre elektrik kablosu, şarjör kütüklüğü, mühimmat mayonu, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
OperasyonMühimmatTerörDiyarbakır
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