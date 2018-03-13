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Diyarbakır'da uyuşturucuya geçit yok

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 70 günde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 123 kilogram esrar ile 70 kilogram eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucuya geçit yok

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 70 günde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 123 kilogram esrar ile 70 kilogram eroin ele geçirildi.

13 Mart 2018 Salı 11:18
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Diyarbakır'da uyuşturucuya geçit yok

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 70 günde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 123 kilogram esrar ile 70 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucuya darbe vuruluyor.

Uyuşturucuyla kararlı mücadelesini sürdüren ekipler, Doğu illerinden gelen ve kırsalda depolanan uyuşturucuların sevki sırasında başarılı operasyonlar düzenliyor.

Polis ekiplerinin kent genelinde 1 Ocak ile 11 Mart tarihlerinde düzenlediği 474 uyuşturucu operasyonunda, 4 ton 917 kilogram kubar esrar, 206 kilogram toz esrar, 70 kilo 835 gram eroin, 369 gram kokain, 4 kilogram 160 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 243 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Aramalarda bulunan 8 tabanca, 7 şarjör, 99 tabanca fişeği, 5 av tüfeği ve 51 fişeği ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 78 bin 52 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 589 kişiden 109'u tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırUyuşturucu
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