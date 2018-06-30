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Diyarbakır'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:39
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Diyarbakır'da terör operasyonu

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 27 Haziran'da saat 22.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonu'nun 29 Haziran'da saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, Lice ilçesinin Çavundur köyünde 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği, 70 fişek ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca dizüstü bilgisayar, taşınabilir hard disk, 9 USB bellek ve CD bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörPKKOperasyon
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