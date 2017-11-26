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Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

26 Kasım 2017 Pazar 10:57
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Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kullanılmaya hazır 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp İlçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mücavirinde dün saat 06.00'dan itibaren başlatılan operasyon, aynı gün saat 18.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda yapılan aramalarda üç ayrı mevkide toprağa gömülü bidonlar ile sığınaklar içerisinde, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, roketatar, bin 500 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 bin 700 biksi mühimmatı, 10 anti-personel roketatar mühimmatı, 15 anti-tank roketatar mühimmatı, M15 anti-tank mayını, 25 roketatar sevk fişeği, 10 el bombası, 66 torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı kullanıma hazır halde 2 ton 800 kilogram patlayıcı, araç telsizi ve 300 metre kablo bulundu.

Savcılığın talimatıyla silah, mühimmat ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler ise yerinde imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırMühimmatTerörPKKKulpOperasyon
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