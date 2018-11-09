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Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro

Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro ihdas edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro

Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro ihdas edildi.

09 Kasım 2018 Cuma 09:25
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Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez teşkilatına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Taşra teşkilatına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı.

AA

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DiyanetKadro
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