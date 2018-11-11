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Dışişlerinden "Doğu Kudüs" açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Doğu Kudüs'te 792 yeni konut inşasına onay vermesine yönelik açıklama yapıldı

Dışişlerinden "Doğu Kudüs" açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Doğu Kudüs'te 792 yeni konut inşasına onay vermesine yönelik açıklama yapıldı

11 Kasım 2018 Pazar 09:14
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Dışişlerinden "Doğu Kudüs" açıklaması

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni konut inşasına onay vermesine yönelik açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuk hiçe saydığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır.

İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasa dışı adımları reddediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
DışişleriTürkiyeDoğu KudüsİSRAİLFilistin
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