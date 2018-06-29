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Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, "Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan petrol tesislerinin idaresinin yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşılıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, "Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan petrol tesislerinin idaresinin yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşılıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

29 Haziran 2018 Cuma 09:08
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Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesislerin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüslerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Tüm Libya halkına ait olan doğal kaynakların gayrimeşru yollarla idare edilmeye çalışılmasının uluslar arası toplumun desteğiyle ülkede sürdürülen barış, uzlaşma ve istikrar yönündeki gayretleri akamete uğratma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Libya'nın tüm doğal kaynaklarının ve tesislerinin idaresinin bir an önce meşru makamlara iade edilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali bölgesindeki petrol limanlarını Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim almıştı.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 09:14
Anahtar Kelimeler:
LibyaDışişleri Bakanlığı
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