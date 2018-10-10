Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96732
ALTIN
233.360
DOLAR
6.0937
STERLİN
8.0314
EURO
7.0087
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Markette tüp patlatma tehdidi
Son Dakika
Markette tüp patlatma tehdidi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika
Van'da 51 kilo 420 gram...
Adnan Oktar soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı
9 şüpheli daha gözaltına alındı
Türkiye, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1 yendi
Türkiye, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:51
0 Okunma
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluIrakTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markette tüp patlatma tehdidi
Markette tüp patlatma tehdidi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Adnan Oktar soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı
Adnan Oktar soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı
Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi
Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi
"Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok"
"Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok"
Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı
Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı
'Kaşıkçı' soruşturmasına 2 savcı görevlendirildi
'Kaşıkçı' soruşturmasına 2 savcı görevlendirildi
PKK'lı terörist Devlet Aslan, Batman'da yakalandı
PKK'lı terörist Devlet Aslan, Batman'da yakalandı
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde hava harekatı
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ