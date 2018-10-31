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Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:12
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Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

KOCAELİ

Alınan bilgiye göre, Saraylı Mahallesi'nde traktörle tarlaya giden Hüseyin (53) ve eşi Dilek Can'dan (47) haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma tarafından durumun bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler söz konusu traktörün Sivritepe mevkisinde devrilmiş olduğunu gördü. Hüseyin ve Dilek Can'ın, aracın altında kalarak öldüğü belirlendi.

Çiftin cesetleri olay yeri incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliGölcükTraktörKaza
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