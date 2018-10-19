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Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açılıyor

SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen STAR Rafinerisi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İzmir-Aliağa'da gerçekleştirilecek.

Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açılıyor

SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen STAR Rafinerisi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İzmir-Aliağa'da gerçekleştirilecek.

19 Ekim 2018 Cuma 09:22
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Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açılıyor

ANKARA 

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dev yatırım Star Rafinerisi'nin Aliağa'da düzenlenecek açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törene iştirak edecek olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ikili görüşme yapması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SOCARStar RafineriİzmirAliağa
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