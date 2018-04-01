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Dev trafo karayoluyla taşındı

395 ton ağırlığındaki trafo, Gebze'den Derince Limanı'na götürüldü.

Dev trafo karayoluyla taşındı

395 ton ağırlığındaki trafo, Gebze'den Derince Limanı'na götürüldü.

01 Nisan 2018 Pazar 11:04
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Dev trafo karayoluyla taşındı

Kocaeli'deki bir fabrikada üretilen 395 ton ağırlığındaki trafo, Gebze ilçesinden Derince Limanı'na karayoluyla götürüldü.

Kocaeli'de bir fabrikada tarafından üretilen 395 ton ağırlığındaki "dev trafo", Yunanistan'a gönderilmek üzere Gebze ilçesinden Derince Limanı'na getirildi.

Gece saatlerinde 395 ton ağırlığındaki trafo, 70 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde 280 tekerin çektiği çekici yardımıyla Gebze ilçesinden yola çıktı.

D-100 karayolu Ankara istikametine seyreden çekici, üzerindeki yükle saatte 20 kilometre hızla Derince Limanı'na doğru ilerledi.

Güzergah üzerindeki battı çıktı ve yaya köprüsü geçişlerinde çekicinin yükseklik ayarı yapılarak yol alması sağlandı.

Geçiş sırasında D-100 karayolu Ankara istikametindeki belirli mevkilerde yol trafiğe kapatıldı, diğer araçların yan yollardan geçişi sağlandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü, karayolları ve nakliye firmasına bağlı ekipler, geçiş sırasında güvenlik önlemi aldı.

"Dev trafoyu" gören karayolundaki bazı vatandaşların fotoğraf çektiği görüldü.

Trafoyu taşıyan araç, 6,5 saatlik yolcuğun ardından Derince Limanı'na ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrafoKocaeliDerince LimanıGebze
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