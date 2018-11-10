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Destici: Milletimize havale ediyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkçe ezan tartışmalarını başlatanları da bir kere daha kınıyor ve milletimize havale ediyoruz." dedi.

Destici: Milletimize havale ediyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkçe ezan tartışmalarını başlatanları da bir kere daha kınıyor ve milletimize havale ediyoruz." dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:27
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Destici: Milletimize havale ediyoruz

ANKARA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andı.

ABD'nin PKK elebaşılarına yönelik kararına değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, PKK terör örgütünün 3 üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu. ABD'nin bunu yapmasının arkasında yine büyük ve sinsi bir plan var. ABD bunu yaparak, 'PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorum. Ama PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorum ve onunla birlikte iş görmeye devam edeceğim' diyor. İşte plan, oyun ve Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan tuzak bu. Hem Fırat'ın doğusunda kurmaya çalıştıkları bir PKK terör devletinin önünün kapanmaması, daha da açılması için desteklerini artırmak hem Türkiye'nin ve hem dünyanın gözünü boyamak için bunu yapıyorlar. Türkiye bu tuzağa düşmemelidir. Allah'ın izniyle de düşmeyecektir. Fırat'ın doğusunda da batısında da Türkiye'nin içinde de Kandil'de de Sincar'da da bir tane hain PKK terör örgütü üyesi kalmayıncaya kadar bu mücadele devam ettirilmelidir."

"Hiç kimse o hülyalara dalmasın"

Destici, Türkiye'nin, "Türkçe ezan" tartışmasını 70 yıl önce geride bıraktığını ifade ederek, hala bu meselenin ısıtılıp milletin önüne getirilmesini ve bir ayrıştırma, tartışma konusuna dönüştürülmesini reddettiklerini bildirdi.

Mustafa Destici, "Türkçe ezan tartışmalarını başlatanları da bir kere daha kınıyor ve milletimize havale ediyoruz." dedi.

Bu konuda milletin tavizinin asla olmayacağını vurgulayan Destici, "Bunu kim gündeme getiriyor ve kim dillendiriyorsa o milletin birliğinin de düşmanıdır. Buna Müslüman Türk milleti müsaade etmeyecektir. Hiç kimse o özlem içerisinde yaşamasın, o hülyalara dalmasın. O hülyaları artık bu topraklarda gerçekleşmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BBPMustafa Destici
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