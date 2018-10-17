Denizli'de teleferiği 3 yılda 2 milyon kişi kullandı

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resmi açılışı 17 Ekim 2015'te gerçekleştirilen teleferiğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bağbaşı Kent Ormanı'ndan bin 500 metre yüksekteki Bağbaşı Yaylası'na 6 dakikada ulaşılabilen teleferik hattını bugüne kadar 2 milyon kişi kullandı.

2 milyonuncu ziyaretçi oldu

Denizli manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan teleferiğin 2 milyonuncu ziyaretçisi Erol-Gülistan Eski çifti oldu.

Denizlili Erol Eski, yurt dışından gelen misafirlerini sürekli buraya gezmeye getirdiklerini söyledi.

"Yeni Zelanda'da güzel ormanlar var fakat burası da çok güzel"

Kocaeli'den gelen Hulusi Çetin ise "Buradaki güzellik ve hizmetten çok memnunuz, Kocaeli'de yaşıyoruz ama burayı çok özlüyoruz." dedi.

Yeni Zelandalı Tag Layton da Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Yeni Zelanda'da güzel ormanlar var fakat burası da çok güzel. Pamukkale'yi görmek için geldim. Denizli'de yapılacak faaliyetlere bakarken burayı keşfettim. Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.