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Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı 

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize düşen otomobildeki vatandaşların kurtarılma anı, balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı

Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı 

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize düşen otomobildeki vatandaşların kurtarılma anı, balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı

11 Aralık 2018 Salı 09:57
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Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı 

BARTIN

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı. 

Alınan bilgiye göre, M.O.A. idaresindeki 74 DE 434 plakalı otomobil, Büyük Liman mevkisinde seyir halindeyken denize düştü. 

Durumu fark eden balıkçılar, otomobilin içinde mahsur kalan sürücü ile otomobildeki C.A'yı denize atlayarak can simidi ve tekne yardımıyla kıyıya taşıdı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O.A. ve C.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Denizdeki yeri tespit edilen otomobil, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış timi tarafından kıyıya çıkarıldı. 

Balıkçı Fikri Uyanık, otomobilin denize düşme anını arkadaşının gördüğünü belirterek, "Arkadaş, can simidiyle gitti, zorluk yaşadığı için biz de buradan denize atladık. Bir şekilde kurtardık, görevimizi yaptık." dedi.

Öte yandan, seyir halindeki otomobilin denize düşme ve vatandaşların kurtarılma anları, bir balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BartınAmasraOtomobilDenizKaza
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