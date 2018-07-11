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Deniz polisinden "trol" operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumbağ Limanı açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini ele geçirdi

Deniz polisinden "trol" operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumbağ Limanı açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini ele geçirdi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:28
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Deniz polisinden "trol" operasyonu

İSTANBUL

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağlarını ve trol kapaklarını ortaya çıkardı.

Deniz polisi, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Kumbağ Limanı açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.

Denizin 27 metre derininde yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette 2 trol ağı ile 4 trol kapısı bulundu. 

Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapıları, polisleri tarafından römorköre çekildi. Deniz polisi, denizden çıkarılan trol ağları ve trol kapılarına el koydu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağTrolKumbağ Limanı
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