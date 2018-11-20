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Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek

Adalet Bakanı Gül, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.

Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek

Adalet Bakanı Gül, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 14:03
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Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek

TBMM

Adalet Bakanı Abdulhamit GülAvrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir." dedi. 

Gül, bakanlığının bütçesinin sunumu için bulunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bütçe çalışmaları nedeniyle kararı henüz görmediğini belirten Gül, "Kararı bir görelim. Kaldı ki bu konuda yargılamayı verecek olan yargı mercii verecektir. Bizim bir şey söylememiz doğru değil." ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Gül, "Kararı görmek lazım ve takdir edecek makam yargı makamıdır. AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır." diye konuştu. 

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı GülAİHM
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