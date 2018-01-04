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'Demir Kilise' açılışa hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle 7 Ocak Pazar günü ibadete açılacak.

'Demir Kilise' açılışa hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle 7 Ocak Pazar günü ibadete açılacak.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:05
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'Demir Kilise' açılışa hazır

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 7 yıllık restorasyonun ardından 7 Ocak'ta yeniden açılacak Balat'ta "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'ndeki hazırlıklar tamamlandı.

Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve açılışı 1898 yılında yapılan Demir Kilise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl süren çalışmayla baştan aşağı restore edildi.

Büyükşehir Belediyesi ilk olarak kilise zemininde görülen kayma sebebiyle zemin ıslahı yaptı. Yapının üç cephesi, 5 bin 500 metre jet grout (zemine çimento enjeksiyonu) ile güçlendirildi. Paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi. Sökülen dış cephe kaplama ve süsleme elemanlarının restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı.

İç mekan restorasyon ve çevre düzenleme inşaatı kapsamında, zemin mermerleri söküldü, projesine uygun olarak yeniden kaplandı. Kilise duvarlarında korozyondan arındırılmak için mekanik temizlik yapıldı. İç duvardaki döküm süsleme elemanları numaralandırılarak söküldü, restore edilip montajları yapıldı.

Bodrum katta güçlendirme ve su yalıtım işlemleri gerçekleştirilirdi. Bahçe duvarları betonarme olarak yeniden yapılıp taş ile kaplandı. Korkuluk demirleri restore edilerek yerlerine monte edildi.

9 yıldır kapalıydı

Tüm çalışmalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce yürütüldü. Demir Kilise'nin yok olmaktan kurtarılması için harcanan 16 milyon liranın 13 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Haliç'in kıyısında bulunan ve 9 yıldır ibadete kapalı olan Demir Kilise'nin ibadete açılması için son rötuşlar yapılıyor. Belediye ekipleri, çevre düzenlemesini de bitirme aşamasına getirerek kiliseyi, 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başkanı Borisov'un katılacağı açılışa hazırlıyor.

Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 9 yıldır kapalı olan tarihi kilisenin açılacak olmasına çok sevindiklerini söyledi.

Liaze, açılışın çok görkemli olacağını bu etkinlik için Başbakan Borisov'un yanı sıra çok sayıda Bulgar'ın da geleceğini belirterek, Demir Kilise'nin aslına uygun restore edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demir KiliseIstanbul Büyükşehir BelediyesiRestoreBalat
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