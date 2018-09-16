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Değirmendere şehitleri anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü üzerinde 26 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 kişi anıldı.

Değirmendere şehitleri anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü üzerinde 26 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 kişi anıldı.

16 Eylül 2018 Pazar 10:51
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Değirmendere şehitleri anıldı

BATMAN 

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir, Değirmendere Köprüsü üzerinde, 15 Eylül 1992'de PKK'lı teröristlerin katlettiği 26 kişi için düzenlenen programda, saldırıda 4'ü güvenlik korucusu 9 masumun şehit edildiğini anımsattı.

Saldırıdan yaralı kurtulan güvenlik korucusu Abdurrezzak Çelik ise hain saldırıda arkadaşlarının şehit olduğunu söyledi.

Babaları şehit olan Mülük ve Fikret Demir de terör örgütüne duydukları nefreti dile getirdi.

Törene katılanlar daha sonra şehitlerin mezarını da ziyaret etti.

Değirmendere Köprüsü üzerinde 26 yıl önce pusu kuran PKK'lı teröristler, köy minibüsünü silahla taradıktan sonra ateşe vermişti.

Olayda, Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit düşmüş, Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ile Zeki Pınar yaralanmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
DeğirmendereŞehitAnmaBatmanKozluk
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