DARBECİLERİN YENİ HAZIRLIKTA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR ! Darbeciler Rahat Durmuyor İkinci Bir Hazırlık Başlattıkları Ortaya Çıktı Darbecilerin telegram üzerinden, "Tedirgin olmanıza gerek yok. Yeni bir emir komuta zinciri kuruluyormuş, pazartesi için bizden haber bekleyin" mesajı attıkları ortaya çıktı. Akıncılar Üssü iddianamesinde 141.Filo'da İstihbarat subayı darbeci Gürcan Coşkun'un darbe girişiminden birkaç gün önce bir askere filodaki haritaları yakma talimatını verdiği ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren asker Yusuf Ören Coşkun'un 15 Temmuz'dan 2-3 ay kadar önce sohbet ederken 1980 darbesinden bahsedip Hava Kuvvetleri olmayınca darbenin başarısız olacağını söylediğini belirtti. 15 Temmuz'dan birkaç gün önce ise filoda bulunan haritaları yakması için kendisine emir verdiğini, hatta 'yalnız yakmayacaksın benimle birlikte yakacağız' dediği için haritaları yaktıklarını anlattı. İddianamede darbeci Yunus Kılıçaslan telefonundaki telegram programındaki sohbet grubunda 16 Temmuz'da H. Nihat Aşık'ın tarafından atılmış "Arkadaşlar Yurdusev abi (pilot darbeci Halil İbrahim Yurdusev) aradı, yaşadıklarımızı ve durumu anlattım, ayrıntılara girmeden kabaca tedirgin olmanıza gerek yok dedi. Yeni bir emir komuta zinciri kuruluyormuş, Oktay hoca başında, pazartesi için bizden haber bekleyin dedi " şeklinde mesaj attığı tespit edildi. (Kaynak: Akşam) ÖNCE VATAN GAZETESİ