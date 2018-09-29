Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan...
Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi
Ahırda 111 kilogram esrar ele...
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları...
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor

Darbe girişimi davasında 2 ağırlaştırılmış müebbet

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe girişimi davasında 2 ağırlaştırılmış müebbet

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 19:20
0 Okunma
Darbe girişimi davasında 2 ağırlaştırılmış müebbet

GİRESUN 

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Erol Çetin, eski Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Kurmay Binbaşı Ayhan Yalçın, eski Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şenol Tayan ile meslekten ihraç edilen Teğmen Mustafa İşcen ve Astsubay V.Y. getirildi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşünün ardından son savunmaları alınan sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklardan Yalçın ve Tayan'ı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çetin'i "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 10 yıl 6 ay ve İşcen'i ise 9 yıl hapse çarptırdı.

Heyet, diğer sanık V.Y'nin beraatine karar verdi.

Giresun'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmada söz konusu 5 asker, 19 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunFETÖDarbeHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
AFAD'dan 'tropik fırtına' uyarısı
AFAD'dan 'tropik fırtına' uyarısı
Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi
Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor
Sedanur'un öldürülmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Sedanur'un öldürülmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı
Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu
Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ