Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96924
ALTIN
191.851
DOLAR
4.8929
STERLİN
6.4348
EURO
5.7426
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere Dokundu 
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere...
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme' şartı
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme'...
Çin yer gözlem uydusu fırlattı
Çin yer gözlem uydusu fırlattı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci toplantısını yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci toplantısını yapacak.

31 Temmuz 2018 Salı 10:03
17 Okunma
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başlayacak.

24 Haziran seçimleriyle yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ikinci kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin öncelikli gündem maddesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları olacak.

Öte yandan göreve başladıkları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve paydaşlarıyla bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin yol haritası belirleyen bakanların, kısa ve uzun vadedeki eylem planlarına ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı KabinesiToplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MGK bildirisi yayımlandı
MGK bildirisi yayımlandı
Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri teslim alındı
Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri teslim alındı
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Dışişleri'nden şehitler için anma mesajı
Dışişleri'nden şehitler için anma mesajı
Bütçe ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlükte
Bütçe ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlükte
Terörle mücadelede yeni dönem başladı
Terörle mücadelede yeni dönem başladı
İstanbul'daki silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
İstanbul'daki silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
ABD'li papaz Brunson cezaevinden çıktı
ABD'li papaz Brunson cezaevinden çıktı
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ