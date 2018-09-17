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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC CAN" uçağıyla saat 12.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC CAN" uçağıyla saat 12.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC CAN" uçağıyla saat 12.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer uğurladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'ye gitti.

Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Soçi'ye giden Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSoçi
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