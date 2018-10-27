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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın gözü bu toplantımıza yönelmiş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın gözü bu toplantımıza yönelmiş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum." dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın gözü bu toplantımıza yönelmiş durumda

İSTANBUL

Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alınacağı Suriye konulu dörtlü zirve başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapıyor.

Dörtlü zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor.

Zirvede, Türkiye'den; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya ve Fransa'dan özel danışman ve temsilciler yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Astana platformunun Cenevre'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilciler, bu zirvede ilk kez bir araya gelecek.

Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

Sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ile Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci, zirvenin ana gündemini oluşturuyor.

Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılmasının hedeflendiği zirvenin sonunda dört ülkenin liderlerinin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin açılışında Erdoğan'ın konuşmasının kısa bir bölümü basına açıldı. 

Açılış konuşmasında, liderleri Türkiye'de ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Suriye, Sayın Putin ile istişarelerimizde en öncelikli konular arasında yer alıyor. Sayın Macron ve Sayın Merkel'le de yakın temasta olmaya, kendilerini süreç hakkında bilgilendirmeye daima özen gösterdik." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaAlmanyaFransaDörtlü ZirveSuriye
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