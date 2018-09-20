Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika ile iş birliğimiz ticaretle daha da güçlenecek

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

"Yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, küresel ticaretin içinden geçtiği çalkantılı süreçte yapacakları istişarenin ülkeler, firmalar ve tüm girişimciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantının birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerinin bakış açılarını daha yakından öğrenmeye imkan vereceğini belirten Erdoğan, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Reformları devamlı ve dinamik bir süreç olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda yazdığı başarı hikayesinin gerisinde yatan sırrın reformlar konusundaki kararlılıkları olduğuna işaret ederek, "Şu hususu dikkatinize getirmekte fayda görüyorum, bizim için reformlar tek seferlik bir uygulama olmadı ve olmayacaktır. Aksine reformları devamlı ve dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Değişen şartlara ihtiyaçlara ve sınamalara göre gerekli düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. Yatırım ortamını iyileştirmek için yaptığımız düzenlemeleri sizlerden gelen ve geri bildirim önerilerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapımız size açık olmaya her zaman devam edecektir"

İktidarda oldukları yaklaşık 16 yıl boyunca ilgili bütün paydaşlarla istişare yapmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapımız size açık olmaya her zaman devam edecektir. Şahsım, bakan arkadaşlarım, danışmanlarım, vesaire. Ülkemizi bürokratik vesayetin cenderesinden kurtarmak için bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber yeni bir yönetim sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırdığımız bu yönetim modelinin özü idarede etkinliği, verimliliği ve eş güdümü artırmaktır. Bu modelin en büyük faydası sorumluluk sahiplerine aynı zamanda sözlerini gerçekleştirebilecekleri imkanları ve araçları da vermiş olmasıdır. Sizler Türkiye'nin bölgesindeki onca istikrarsızlığa, çatışmaya ve sıkıntıya rağmen neleri başardığını gayet iyi biliyorsunuz şu an yüzleştiğimiz sıkıntılar da bizim için asla aşılmaz değildir. Göreceksiniz, Türkiye'nin geleceği çok daha aydınlık ve parlak olacaktır."