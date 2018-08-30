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Çocukların icra yoluyla alınması sona eriyor

Boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılması, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile son bulacak.

Çocukların icra yoluyla alınması sona eriyor

Boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılması, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile son bulacak.

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:06
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Çocukların icra yoluyla alınması sona eriyor

ANKARA -  Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınmasısürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili ayırıntılar belli oldu.

Derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programında, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak, ücretsiz gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması da yer aldı.

Yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen konulardan ilkinin çocuk teslimi olacağı öğrenildi.

"Çocuk Teslim Merkezi" kurulacak

Kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden yeni sistemde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezler aracılığıyla yapılacak.

"Çocuk Teslim Merkezi" adını alacak merkezler, bu tür işlemleri yürütecek. Böylece, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra daireleri aracılığıyla yapılması sona erecek. Bu konuda İcra ve İflas Kanununda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.

Öte yandan çocuğun yüksek yararı doğrultusunda teslim sırasında psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler de hazır bulunacak. Çocuk teslimi yerleri, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenecek kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi alanlar olacak.

Çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak. Zorunlu durumlarda istisnai olarak kolluk görevlilerinden destek alınabilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına aykırı hareket edenler, çocuğu teslim edene kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacak.

Masrafları devlet karşılayacak

Velayete sahip anne veya babanın yükümlülüğünü haklı bir sebep olmaksızın birden fazla kez yerine getirmemesi, çocuğunu göstermemesi halinde, çocuğun menfaati dikkate alınarak velayet sahibi değiştirilebilecek. Ayrıca durum ve koşullara göre velayet kaldırılabilecek, çocuğa vasi de atanabilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurmada yapılacak tüm masraflar devlet tarafından karşılanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇocuklarİcraBoşanmış Aileler
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