Çiftçi makarnalık buğdayı doğrudan satacak

ANKARA

Çiftçi ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Oba Makarna arasında ticari iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre, Oba Makarna, tüccarları devreden çıkararak makarnalık buğdayı Tarım Kredi aracılığıyla doğrudan çiftçiden temin edecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü, Tarım Kredi Genel Müdürlüğünde iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında, Tarım Krediye bağlı ortaklarca "sözleşmeli üretim modeli"yle üretilen makarnalık buğday Tarım Kredi tarafından alınarak, Oba Makarnacılık Sanayi Ticaret AŞ'ye satışı gerçekleştirilecek.

Özgüçlü, törende yaptığı konuşmada, pilot olarak belirlenen Kütahya, Eskişehir, Afyon ve Uşak'ta çiftçi tarafından üretilen buğdayın, firması tarafından makarna üretiminde kullanılacağını söyledi. Eskiden tüccardan alınan makarnalık buğdayın artık doğrudan çiftçiden alınacağını belirten Özgüçlü, böylece çiftçinin makarnalık buğdaya daha çok yönelmesini amaçladıklarını, pilot çalışmanın ardından Türkiye genelinde sözleşmeli üretim modeline geçeceklerini bildirdi.

Fahrettin Poyraz da çiftçinin ürettiği ürünleri pazara ulaştırma noktasındaki sorumluluklarını yerine getirdiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçiye ürettirdiğimiz ürünün değeri 2017'de 40 milyon lira iken, bu yıl 150 milyon liraya çıktı. Çiftçilerin ürettiği ürünleri, pazara ve ihtiyaç duyan sektörlere ulaştırıyoruz. Çiftçilerimiz, dönem sonunda ürettiği ürünü satma ve pazara ulaştırma noktasında bir kayıp yaşamayacak."

Sözleşmeli üretim modeli ile tarım sektöründeki arz ve taleple fiyatlandırmadaki dengesizliklerin giderileceğine dikkati çeken Poyraz, benzer iş birliği protokollerini diğer özel sektör firmalarıyla da yapmak istediklerini belirtti.