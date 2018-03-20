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Ceylanpınar’da 23 terörist etkisiz hale getirildi

Döğüşken Hudut Karakoluna saldıran 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Ceylanpınar’da 23 terörist etkisiz hale getirildi

Döğüşken Hudut Karakoluna saldıran 23 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Mart 2018 Salı 15:13
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Ceylanpınar’da 23 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Ceylanpınar’da Hudut Karakol Komutanlığına silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Ceylanpınar’da, PKK/PYD-YPG mensubu 23 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde yapılan operasyonda 494 doçka mühimmatı ve bir jeneratör ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde arazi aramasında bir sığınak içerisinde Zagros keskin nişancı tüfeği, dört Kalaşnikof piyade tüfeği ile muhtelif yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Nusaybin ilçesinde ise Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD-YPG'li terörist teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Açıklamada, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise Şehit Er Adem Döğüşken Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulduğu, yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Döğüşken Hudut KarakoluHudut Karakolu
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