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"Çevre İçin Engelsiz Adımlar" defilesi

İzmir'deki engelli çocuklar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında atık malzemelerden kıyafete dönüştürülen kostümlerle podyumda yürüdü

"Çevre İçin Engelsiz Adımlar" defilesi

İzmir'deki engelli çocuklar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında atık malzemelerden kıyafete dönüştürülen kostümlerle podyumda yürüdü

04 Aralık 2018 Salı 09:49
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"Çevre İçin Engelsiz Adımlar" defilesi

İZMİR

İzmir'in Urla ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında engelli çocukların modellik yaptığı "Çevre İçin Engelsiz Adımlar" defilesi düzenlendi.

Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'ndeki defilede engelli mankenler, eski elbise parçalarından pet şişelere, atık kağıtlardan eski şemsiyelere kadar çeşitli evsel atıklardan oluşan kıyafetleri sergiledi.

Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eşlik ettiği mankenler, modacı Hakan Akkaya'nın koreografisi eşliğinde yürüdü. 

Kaymakam Önder Can, yaptığı konuşmada, defilenin önemine dikkati çekerek, hem engelliler için hem de çevre koruması için farkındalık yaratan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık da engellerin hayatı yakalamaya engel olamayacağını, sevgi ve dostluğun en önemli şey olduğunu belirtti. 

Asıl engellilerin, karşılarına çıkan engelleri aşamayanlar olduğunu vurgulayan Saltık, "Ne yaşarsanız yaşayın, bizde en son davranış şekliniz bıraktığınız tek fotoğraftır. Bir gönüle girmek nasiptir, orada kalmak ise marifet. Kafalardaki engellerin, ön yargıların, ayrımcılığın yıkıldığı, erişim engellerinin kaldırıldığı bir dünya diliyorum hepinize." şeklinde konuştu. 

Gecenin sonunda Saltık, destek verenlere atıklardan üretilen el yapımı plaket takdim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
3 Aralık Dünya Engelliler GünüİzmirUrla
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