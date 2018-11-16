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Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

16 Kasım 2018 Cuma 12:10
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Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacak

İSTANBUL

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katılacak.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nin yanı sıra Ankara'da Kocatepe Camisi'nde ve birçok ilde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazları kılınacağını kaydetti.

Öte yandan, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un yanı sıra Cemal Kaşıkçı için Mekke, Londra, Paris, Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanCemal KaşıkçıGıyabi Cenaze Namazı
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