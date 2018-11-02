'Çay köyleri' Doğu Karadeniz turizmine hizmet edecek

RİZE - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un önemli dünya markaları arasında yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Türk çayının dünyadaki ender organik çaylar arasında bulunduğuna dikkati çeken Yüce, Türkiye'nin dünyada en fazla kuru çay üreten beşinci ülke olduğunu, yurt içinde ise kişi başına yıllık ortalama 3 kilogram kuru çay tüketildiğini belirtti.

Yüce, çayın insan hayatıyla bütünleştiğini, zaman zaman suyun bile önüne geçtiğini ifade ederek, çayın zengin ile fakir arasında ayrım yapmadığını, herkesin ortak içeceği olduğunu kaydetti.

Dünyanın her noktasında sağlıklı içecekler ve gıdalara karşı büyük eğilim başladığına işaret eden Yüce, "Organik tarım ürünleri büyük değer görmektedir. Türk çayı organik üretimini artırarak devam ettirmekte, aynı zamanda tamamen doğal şartlarda yetişmektedir. Tarımında hiçbir şekilde kimyasal girdi olmayan, kimyasal mücadele yapılmayan en önemli üründür." dedi.

Yüce, Türk çayının üzerine kar yağmasının çay tarlalarında zararlı böceklerin yaşamasını engellediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kış şartları bizim çay yaprağımızı daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmektedir. Üzerine kar yağması özelliği ile Türk çayını bütün dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Son 15 yılda bin ile 5 bin ton arasında ihracatla dünya pazarında yerimizi aldık. 2018 yılını kapatmak üzereyiz. 2019 yılından itibaren ihracatta çok daha ciddi rakamlar üzerinde konuşacağız."

İhracattaki artışın sağlanması için ilk adımı ABD'de attıklarını vurgulayan Yüce, söz konusu ülke ile bugüne kadar yapılan satışları değerlendirerek çay satışlarının yüzde 150 artırılması için yeni protokol imzaladıklarını söyledi.

Yüce, ihracatta ve yurt içi satışlarında en azından yüzde 100'lük satış artışı için seferberlik başlattıklarını belirterek, "Sağlıklı içeceklerin giderek rağbet gördüğü dünyada, sağlıklı Türk çayını hem ülke hem de dünya insanlarına içirmek için daha çok gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

"Çay tarlaları da turizme önemli katkı sağlayacak alanlar"

Doğu Karadeniz bölgesine gelen turistlerin çay tarımı ile buluşması gerektiğini kaydeden Yüce, "Doğu Karadeniz Turizm Master Planı" içerisinde Türk çayının turizme katacağı değerin yer aldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz'in cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Yüce, şunları söyledi:

"Turizm ihtiyaçlarında artık doğa ile baş başa kalma, doğayı tanıma, doğada kalma, daha sağlıklı bir tatil geçirme şeklinde planlar yapılmaktadır. Bunun da adresi Doğu Karadeniz'dir. Cazibe merkezi haline gelen başta Rize olmak üzere Doğu Karadeniz, Arap ülkelerinin ilgisini çeken bir hal almıştır. Biz de yüzde 95'i çay tarımı olan tarımsal alanlarımızı turizmle entegre etmek istiyoruz. Artık çay turizmi diyerek yeni bir turizm anlayışını ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili çay köyleri oluşturacağız."

Yüce, ilk çay köyünü Rize'de kuracaklarını, bu konuda Hayrat Çay Bahçesi'nin etüt çalışmasının yapıldığını kaydederek, "Bahçemizde Ar-Ge çalışmasını en iyi şekilde yürütmek, gelen turistleri çay tarımıyla entegre etmeyi, sağlıklı doğa ve çayla bütünleştirmeyi, doğal şartlarda ahşap evlerde konuk edip çay toplamalarını, günün her saatinde içtikleri çayı yerinde görmelerini arzuluyoruz. Çay köyleri ile ilgili projemiz umarım en kısa zamanda hayata geçer. Çay köyleri ile Doğu Karadeniz turizmine katkı sağlamanın arefesindeyiz." diye konuştu.