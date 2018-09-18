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Çanakkale'de termik santralde yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde termik santralde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de termik santralde yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde termik santralde çıkan yangın kontrol altına alındı.

18 Eylül 2018 Salı 14:37
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Çanakkale'de termik santralde yangın

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesinde termik santralde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren termik santralde patlama olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Bu bilgi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve belediye ekibinin sevk edildiğini belirten Kuzu, şunları kaydetti:

"Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar."

Kuzu, dumandan etkilendiklerini öğrendikleri iki işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleTermik SantralYangınönce Vatan
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