Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı
Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı
Emniyetten Sibel Can'a teşekkür
Emniyetten Sibel Can'a teşekkür
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama
Rize'de gol yok
Rize'de gol yok
Bahçeli, Malazgirt programına katılacak
Bahçeli, Malazgirt programına katılacak

Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan servis minibüsü sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan servis minibüsü sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:59
0 Okunma
Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı

ADANA

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan servis minibüsü sürücüsü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 46 S 0410 plakalı servi minibüsünü durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına rağmen kaçması üzerine durum telsizden diğer ekiplere bildirildi.

Güzergahlarda önlem alan ekipler, D-400 karayoluna çıkan minibüsü, yolunu kısmen trafiğe kapatarak durdurmak istedi. Ancak şüpheli, aracı önlem alan ekiplerin üzerine sürerek kaçmayı sürdürdü.

Havaya ateş açmak zorunda kalan ekipler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından aracı Çimento Kavşağı civarında durdurmayı başardı.

Minibüsten inerek bir süre kaçan şüpheli ekiplerce kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan araştırmada servis minibüsünün Kahramanmaraş'tan çalındığını tespit edildi.

Şüpheli S.A (17) üzerinde arama yapan ekipler, bir flash bellek ele geçirdi.

Zanlının kaçarken yol kenarına attığı minibüsün anahtarı ise ekiplerce bulundu.

Araç ve şüpheli detaylı arama yapılmak üzere İncirlik Polis Merkezine götürüldü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOtoHırsızMinibüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyetten Sibel Can'a teşekkür
Emniyetten Sibel Can'a teşekkür
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Suriyeli yetimlere bayram yardımı
Suriyeli yetimlere bayram yardımı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim
Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ